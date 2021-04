La Juventus a caccia del centravanti, potrebbe fiondarsi su un vecchio obiettivo estivo: Rabiot pedina di scambio

Il mercato degli attaccanti si fa sempre più incandescente. La Juventus cerca un centravanti per la prossima stagione e tra i nomi in lista c’è quello di Arkadiusz Milik. Il polacco è in orbita Juve da diverso tempo e questa estate sembrava ad un passo dal trasferirsi a Torino. Attualmente veste la maglia dell’Olympique Marsiglia e sta provando a riscattarsi dopo le vicissitudini extra-campo al Napoli che detiene ancora il suo cartellino.

Nonostante si sia trasferito solo a gennaio, Milik difficilmente resterà ancora al Marsiglia la prossima stagione, come riportato dal quotidiano sportivo francese ‘L’Equipe’. Infatti la Juventus è sulle sue tracce e questa volta vuole provare a strapparlo al Napoli a costi non così eccessivi. Il polacco, infatti, ha una clausola di rivendita immediata a 12 milioni di euro, cifra compatibile con il ridimensionamento del mercato post-Covid.

Calciomercato Juventus, Rabiot per arrivare a Milik

La Juventus sta studiando la soluzione migliore da offrire al Napoli per arrivare a Milik, anche se qualora il Marsiglia decidesse di riscattarlo, la trattativa andrebbe imbastita con i francesi. L’idea della società bianconera sarebbe quella di inserire nella trattativa Adrien Rabiot. La richiesta per il classe ’95 francese è di circa 30 milioni, cifra che verrebbe ridimensionata qualora rientrasse nell’affare Milik.

Lo scambio, però, è complicato in quanto Rabiot percepisce un ingaggio piuttosto alto per le possibilità dei francesi, inoltre il centrocampista non vorrebbe trasferirsi in una squadra che potrebbe non partecipare alla prossima Champions League. La soluzione alternativa della Juventus riguarda l’inserimento di Marko Pjaca, attualmente in forza al Genoa. I prossimi mesi chiariranno il futuro del centravanti polacco.