La Juventus punta in grande, e per il dopo Ramsey, sempre più lontano da Torino, vorrebbe un centrocampista a parametro zero

Il centrocampo della Juventus, quest’anno, sembra non essere all’altezza della Juventus, e lo dimostrano i fatti. Gli errori di Arthur contro il Benevento e di Bentancur nella doppia sfida contro il Porto degli ottavi di finale di Champions League sono costati cari alla squadra di Andrea Pirlo. Ma i due centrocampisti non sono gli unici due finiti nel mirino della dirigenza, capitanata da Fabio Paratici, che in vista del prossimo anno vorrebbe attuare uno stravolgimento, passando soprattutto dal calciomercato.

Calciomercato Juventus, Draxler per il dopo Ramsey | Arriva a zero

Guardando in giro per l’Europa, ci sono diversi parametri zero per la prossima finestra di mercato, molto interessanti. Specie nei ruoli nevralgici per la Juventus: il centrocampo, appunto. Mai abbandonata, ma comunque un po’ passata nel dimenticatoio, ora torna in voga la pista Julian Draxler.

Il trequartista tedesco del Paris Saint-Germain – quattro gol e due assist quest’anno in Ligue 1 -, infatti, come rivelano da ’90min.com’, non avrebbe nessuna intenzione di continuare la sua esperienza Oltralpe e quest’estate potrebbe lasciare la capitale francese gratis. Ed è qui, quindi, che entra in gioco Paratici, con i suoi colpi a zero.

L’idea è quella di far arrivare il tedesco per sostituire un altro parametro zero, giunto a Torino nell’estate del 2019, dalla Premier League. Stiamo parlando di Aaron Ramsey, il cui cammino alla Juventus ha avuto più di qualche intoppo o, meglio, non ha dato l’apporto che ci si sarebbe aspettati, soprattutto per l’ingaggio che hanno deciso di offrirgli in casa bianconera. Pirlo, per esempio, aveva puntato molto sulla sua qualità dietro le punte, o come esterno, ma a causa dei tanti infortuni, il suo pass da titolare è passato a qualcun altro.

Con un contratto in scadenza nel 2023, il gallese, classe ’90, potrebbe tornare dal suo ‘vecchio amore’ (alias il campionato inglese) per un bel po’ di soldi, utili a riempire in parte le casse della ‘Vecchia Signora’, e a snellire il monte ingaggi.