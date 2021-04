Il futuro di Cristiano Ronaldo nella Juventus è ancora tutto da decidere: arriva l’annuncio in tv sul destino del portoghese

Forse una delle peggiori stagioni per Cristiano Ronaldo in carriera. Infatti il fenomeno portoghese è abituato da sempre a vincere, ma in questa stagione i trofei potrebbero scarseggiare. Infatti inseguire lo scudetto ormai sembrerebbe essere una cosa quasi impossibile, visto che l’Inter dista dieci punti e mancano undici partite per entrambe le squadre.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma | Colpo a zero dalla Francia

Anche la delusione arrivata in Champions League con l’eliminazione ai quarti di finale per mano del Porto ancora non è stata digerita. Così rimane solamente la Coppa Italia al momento da poter vincere, oltre alla Supercoppa italiana vinta contro il Napoli. In queste settimane si sono susseguite le voci su un possibile futuro lontano dalla Juventus per CR7 a fine stagione, ma l’annuncio arriva in Tv.

Calciomercato Juventus, Cornacchia su Ronaldo: “Rimane all’80%”

Una delle questioni da risolvere in casa Juventus in vista della prossima stagione sarà certamente il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese dopo tre anni in bianconero potrebbe decidere di lasciare Torino, vista anche un’annata sicuramente negativa per la squadra. Per lui si è parlato a lungo di un possibile ritorno al Real Madrid, soprattutto dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Porto.

Potrebbe interessarti anche >>> Torino-Juventus, la decisione di Pirlo sui tre sanzionati | L’annuncio in conferenza

Così a cercare di sciogliere i dubbi sul futuro di CR7 è il giornalista di ‘Tuttosport’, Filippo Cornacchia, che ai microfoni di CMIT TV di Calciomercato.it rivela: “Per me Ronaldo rimane all’80%. Due sono le cose e decide lui il suo futuro, come tutti i campioni, e poi se nei prossimi due mesi arriva una società che gli offre un contratto pesante e delle prospettive di vittoria immediate, non è da escludere allora che vada via. Attualmente è molto sereno, pur non essendo contento ovviamente dell’eliminazione in Champions League e del fatto che la Juve non vincerà lo scudetto quest’anno vista la distanza dall’Inter”.