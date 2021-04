Il Milan programma il prossimo calciomercato, con un addio quasi scontato in estate: il passaggio all’Inter è una possibilità concreta

Il duello sul campo sta vedendo, giornata dopo giornata, trionfare l’Inter. Adesso, in ottica calciomercato, rossoneri e nerazzurri potrebbero essere legati da un nome in comune: Mario Mandzukic. Il croato ha deluso con il Milan di Pioli sin dal suo arrivo a gennaio e può salutare a zero: ecco cosa può succedere con l’Inter.

Calciomercato Milan, addio Mandzukic: ipotesi Inter

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it‘, il futuro di Mario Mandzukic potrebbe essere ancora a Milano. Non in maglia rossonera con la quale il croato, per alcuni infortuni, non è riuscito ad essere quasi mai a disposizione di Pioli. Ad accogliere il centravanti croato potrebbe quindi essere Conte, con quello che sarebbe un rinforzo di esperienza a costo zero per la sua Inter del futuro.

Difficile comunque che l’Inter possa decidere di accogliere il croato come vice Lukaku, nonostante la probabile proposta del cartellino della punta da parte del suo entourage. Conte cerca una punta affidabile e soprattutto integra sul piano fisico: parametri su cui Mandzukic, negli ultimi mesi, ha mostrato frequenti mancanze.

Situazione dunque in divenire . Il rinnovo per un altro anno in rossonero (solo con l’ingresso del Milan in Champions e al raggiungimento di un determinato numero di presenze) appare sempre più lontano: l’Inter sullo sfondo.