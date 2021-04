L’Inter continua a lavorare in ottica futura anche per quanto riguarda il possibile addio di Lukaku: ipotesi di scambio con la Juve!



L’Inter vuole tornare a trionfare in Italia con lo Scudetto che è sempre molto vicino. La compagine nerazzurra, guidata da Antonio Conte, è l’assoluta protagonista di una cavalcata vincente finora con il sorpasso decisivo al Milan. Dopo l’eliminazione cocente ai gironi di Champions, Lukaku e compagni si sono catapultati con testa e cuore alla Serie A con tanta voglia di riscatto. Dopo ormai tanti anni lo Scudetto potrebbe tornare a Milano. Ma non basta: sul fronte calciomercato la dirigenza nerazzurra ha fissato anche il prezzo dell’attaccante belga in caso di possibile addio visti i conti in rosso della società milanese.

Calciomercato Inter, futuro incerto Lukaku: scambio con la Juve!

A causa dell’emergenza Coronavirus le perdite dell’Inter potrebbero arrivare fino a 130-140 milioni. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” è stato così fissato il prezzo dell’attaccante belga, Romelu Lukaku, intorno ai 120: proprio l’ex Manchester United potrebbe essere sacrificato per rientrare nei conti delle casse nerazzurre.

La suggestione arriverebbe proprio in casa Juventus con la possibile proposta per Lukaku: nell’affare l’idea sarebbe quella di inserire Paulo Dybala, che è valutato al momento 60 milioni ed è un vecchio pallino di Marotta. L’Inter potrebbe puntare tutto sulla coppia argentina formata da la “Joya” e Lautaro. Gli altri 60 milioni il club bianconero li potrebbe ricavare alle cessioni di Rabiot, Ramsey più qualche esubero.

L’Inter, però, non sarebbe propensa a cedere Lukaku ad una diretta concorrente come la Juventus e, nonostante Agnelli fosse amico del presidente Zhang, non avrebbe voglia di favori. Una situazione da monitorare attentamente nei prossimi mesi con i nerazzurri molto concentrati sul campionato di Serie A: lo Scudetto è sempre più vicino e, a meno di clamorosi colpi di scena, il trionfo sembra assicurato dopo tanti anni di purgatorio.