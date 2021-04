L’Inter dice addio a Perisic e Vidal in sede di calciomercato: i nerazzurri pensano ad un rilevante scambio con due giocatori del Siviglia

L’Inter sta vivendo un momento a dir poco positivo in campionato. La squadra di Conte è prima in classifica a quota 65 punti dopo 27 giornate di Serie A. I nerazzurri sono riusciti a vincere, anche nettamente, più di uno scontro diretto con le grandi compagini. In particolare, i milanesi hanno letteralmente spazzato via il Milan nel derby della Madonnina. Oltre a questo risultato, è arrivata la sentenza per 2-0 a discapito della Juventus. Pare, perciò, non ci siano rivali all’altezza nella corsa allo scudetto. La società, inoltre, non smette di pensare al calciomercato in ottica futuro. Ivan Perisic e Arturo Vidal potrebbero dire addio ai lombardi, che è possibile provino a mettere in piedi un rilevante scambio con una squadra spagnola. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, addio Vidal e Perisic: scambio ‘due per due’ con il Siviglia

L’Inter, quindi, si appresta ad interrompere l’egemonia della Juventus in campionato durata ben nove anni. I nerazzurri hanno collezionato un filotto di successi molto importante e sono stati fermati solo dal Covid-19 nell’ultimo periodo. Una vera schiacciasassi la compagine di Conte, che ora ha anche una partita da recuperare contro il Sassuolo. La società targata Suning, nel frattempo, non si accontenta e continua a pensare al futuro in ottica mercato.

Due giocatori potrebbero dire addio: si tratta di Vidal e Perisic. In particolare il cileno, pur essendo un pupillo del tecnico, ha deluso non poco le aspettative dopo il suo arrivo dal Barcellona. Il croato, invece, ha svolto una stagione migliore senza dubbio, ma non è così centrale nel piano tecnico della ‘Beneamata’ e il suo contratto è in scadenza a giugno 2022. Secondo quanto riferisce il sito ‘Elgodigital.com’, sulle due pedine avrebbe messo gli occhi il Siviglia di Monchi per rinforzare la propria rosa.

I lombardi, dal canto loro, potrebbero proporre uno scambio ‘due per due’ tra centrocampisti, chiedendo di inserire i cartellini del ‘Papu’ Gomez e di Nemanja Gudelj nell’affare. Bisogna, poi, tenere conto dello stipendio elevato dell’ex Bayer Leverkusen (6 milioni netti all’anno) e della valutazione economica del 32enne, che si attesta intorno ai 20 milioni di euro. Gli spagnoli avrebbero individuato i colpi giusti per Lopetegui e vedremo se i club approfondiranno il discorso nei prossimi mesi.