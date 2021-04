Alla vigilia del big match di campionato contro il Torino, a tenere banco in casa Juventus è sempre il calciomercato: il big accostato ai bianconeri ha deciso il suo futuro

Ancora poche ore per il ritorno in campo della squadra di Pirlo che dovrà affrontare nel derby della Mole il Torino di Davide Nicola. Dal campo al calciomercato, in casa Juventus i fari sono già tutti puntati sulla prossima sessione di calciomercato. Il big cambierà maglia in estate: il suo futuro è però già ben delineato.

Calciomercato Juventus, futuro in Premier: Aguero ha già deciso

Sono molteplici le voci che, nelle ultime ore e sin dal suo annuncio di addio al Manchester City a fine stagione, riguardano il futuro di Sergio Aguero. Il bomber argentino, che il prossimo giugno compirà 33 anni, è accostato con forza anche alla Juventus. Un matrimonio che, al momento, sembrerebbe lontano dal concretizzarsi.

Il giornalista Simon Philips, sul suo profilo Twitter, ha lanciato la bomba riguardo alla scelta di Guero per il futuro. “Sergio Aguero è determinato a continuare la sua carriera in Premier League”, ha detto Philips stroncando di fatto le altre candidate, sparse per l’Europa, in corsa per Aguero.

Il giornalista ha poi concluso facendo il nome del club in vantaggio per la firma dell’attaccante: “Il Chelsea è in pole per ingaggiarlo”. Saranno settimane calde per il ‘Kun’ che, dunque, potrebbe restare in Premier affrontando il ‘suo’ City da avversario.