Il campionato dell’Inter riparte dalla trasferta di Bologna: mister Antonio Conte recupera Vidal, ma perde due giocatori che restano a Milano

L’Inter torna a giocare in campionato dopo circa un mese di stop. Il rinvio del match con il Sassuolo e la sosta per le Nazionali hanno prolungato l’astinenza dal campo dei nerazzurri, pronti a ripartire sabato 3 aprile nella trasferta di Bologna. Mister Antonio Conte deve però rinunciare a due giocatori che non sono partiti per il capoluogo emiliano.

Inter, due giocatori non partono per Bologna

Nella comitiva nerazzurra – partita per Bologna verso le 18:30 di venerdì 2 aprile – c’è l’olandese Stefan de Vrij, l’ultimo giocatore a negativizzarsi dopo Samir Handanovic così come, un po’ a sorpresa, Arturo Vidal. Le vere novità sono gli assenti: come riferisce ‘Sky Sport’, sono rimasti a Milano sia Aleksandar Kolarov che Ivan Perisic, affaticato dopo gli impegni con la Croazia.

Mister Antonio Conte scioglierà i nodi di formazione all’ultimo, ma De Vrij dovrebbe partire dalla panchina, favorendo dal primo minuto l’impiego di Ranocchia. Il forfait di Kolarov costringe Bastoni – problema alla spalla – a stringere i denti, mentre a sinistra, senza Perisic, toccherà a Young agire da fluidificante.