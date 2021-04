Juventus, caso Mckennie | Da Arthur a Dybala: convocazione a rischio

La Juventus cerca la rimonta in campionato dopo i recenti passi falsi, ma deve fare i conti con il caso scoppiato all’interno della squadra. Gli ultimi aggiornamenti

La Juventus non sta vivendo un momento particolarmente positivo in campionato, ma deve fare i conti anche con il caso relativo il festino a casa di Weston McKennie. Il centrocampista americano, infatti, è finito al centro della bufera per il party organizzato ben oltre il coprifuoco e violando le norme riguardanti il Covid-19. L’ex Schalke, Dybala e Arthur, infatti, identificati dai carabinieri nell’abitazione del centrocampista, con in tutto una decina di persone. Un caso che continua a far discutere e che non è affatto piaciuto al club bianconero. Oltre alla multa, i provvedimenti potrebbero sfociare anche nelle decisioni di campo per McKennie, Dybala e Arthur.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco l’erede di De Ligt | L’annuncio dell’intermediario!

Juventus, fastidio verso McKennie, Dybala e Arthur: le conseguenze

La situazione avrebbe fatto infuriare il club bianconero. La società, infatti, ha tutta l’intenzione di prendere dei provvedimenti per i calciatori implicati nella vicenda: Arthur, Dybala e McKennie. I tre rischiano seriamente la convocazione in vista del match contro il Torino del prossimo 3 aprile. Il gesto, infatti, non è affatto piaciuto al club e sta facendo discutere molto nelle ultime ore. Un provvedimento che testimonierebbe, dunque, il fastidio del club nei confronti dei tre in un momento già particolarmente delicato della stagione. Se la decisione alla fine dovesse davvero arrivare, verrà comunicata nelle prossime ore e spiegata da Andrea Pirlo in conferenza stampa.