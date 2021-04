Continua in casa Juventus il caso legato ai tre giocatori che hanno violato le norme anti Covid: uno di questo pubblica le scuse

Juventus in allerta per il caso scoppiato in queste ore attorno a McKennie, Arthur e Dybala. I calciatori sono stati sorpresi a casa dell’americano durante una festa, violando le norme anti Covid imposte dalla società e dal Governo. Inoltre la società non ha certamente reagito bene alla questione, e anche il tecnico Andrea Pirlo potrebbe decidere di non convocarli per il derby contro il Torino.

In questi minuti però proprio Paulo Dybala, che già non stava passando un ottimo momento nella Juventus, ha deciso di chiedere pubblicamente scusa con una storia su Instagram dove spiega: “So che in un momento così difficile nel mondo per il Covid, sarebbe stato meglio non sbagliare. Ma ho sbagliato a rimanere a cena fuori. Non era una festa, ma ho sbagliato e quindi mi scuso”.