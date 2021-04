La Juventus, attraverso una nota ufficiale, ha reso noti gli aggiornamenti su Merih Demiral: il difensore ha contratto il Coronavirus in Nazionale

Momento sfortunato per Merih Demiral. Il difensore turco – nonostante un lieve infortunio patito prima della sosta – ha raggiunto il ritiro della sua Nazionale, ma ha dovuto fermarsi a causa di una riscontrata positività al Coronavirus. Il giocatore è stato isolato ed è potuto rientrare in Italia, come prontamente comunicato dalla Juventus.

Juventus, Demiral positivo al Coronavirus: la nota ufficiale

Come si legge in un comunicato ufficiale della Juventus, infatti, “Merih Demiral, a causa della riscontrata positività al Covid 19 avvenuta mentre era in ritiro con la nazionale turca in data 26 marzo 2021, è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità competenti. Proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il J|Hotel“.

Il difensore – protagonista di 14 presenze in stagione in campionato – salterà il derby contro il Torino in attesa poi della completa negativizzazione prima di poter tornare ad allenarsi con i compagni.