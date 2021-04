Juventus, comunicato UFFICIALE: Bonucci positivo al Covid dopo l'Italia

Non arrivano buone notizie per la Juventus in ottica Covid dopo lo stop legato alle partite delle Nazionali. Un calciatore è risultato positivo al tampone: ecco il comunicato

La Juventus deve riprendere la sua corsa dopo le ultime delusioni in campionato, ma deve fare i conti con il Covid-19. Andrea Pirlo non vuole arrendersi nella corsa alle prime posizioni in classifica e vuole subito ripartire in campionato rilanciandosi per le posizioni di vertice e chissà mettendo a segno un filotto di vittorie essenziale per la rimonta all’Inter. Il club bianconero, però, deve subito fare i conti con un’altra brutta notizia, dopo le polemiche relative il festino di Weston McKennie a cui hanno partecipato anche Arthur e Dybala, violando le norme anti-Covid.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Annuncio in diretta

Juventus, Bonucci è risultato positivo al Covid-19: il comunicato

Andrea Pirlo, infatti, dovrà fare a meno di Leonardo Bonucci nelle prossime uscite. Il difensore, infatti, è risultato positivo al Covid, dopo le fatiche con la Nazionale dell’Italia. Di seguito il comunicato ufficiale: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”.