Ottime notizie in casa Inter: Antonio Conte può gioire per la negatività del suo perno difensivo

Dopo le buone notizie arrivate dalle nazionali, arriva una notizia ancor più positiva in casa Inter: Stefan De Vrij è risultato negativo all’ultimo test effettuato nella giornata di ieri e può tornare a disposizione di Antonio Conte. Il difensore olandese era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 18 marzo e adesso può terminare il suo periodo di isolamento forzato.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, beffa per il big | Assalto dello United

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, il Barcellona torna alla carica | Scambio shock!

Inter, De Vrij negativo | Domani in gruppo

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, beffate Barcellona e Real | Ecco il primo colpo

De Vrij potrebbe già scendere in campo a Bologna nel prossimo appuntamento di campionato, ma non è da escludere che il tecnico salentino preservi l’olandese, scegliendo di puntare su Andrea Ranocchia, giocatore che quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato grande affidabilità. De Vrij potrebbe essere preservato per essere a disposizione nel recupero del 7 aprile contro il Sassuolo. Oggi l’olandese effettuerà un allenamento individuale, nella giornata di domani, invece, i test di idoneità e poi l’allenamento in gruppo.