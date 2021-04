L’Inter vede rientrare a Milano i calciatori che sono stati impegnati in Nazionale: due isolati nonostante l’esito dei tamponi

Terminano gli impegni delle Nazionali, che hanno sospeso i campionati per una settimana. La Serie A infatti ripartirà tutta sabato, visto che domenica è Pasqua e non si giocherà. L’Italia di Roberto Mancini è partita subito bene collezionando tre vittorie nelle prime tre partite delle qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022 in Qatar. La prima e la seconda contro l’Irlanda del Nord e la Bulgaria per 2-0, mentre l’ultima contro la Lituania di misura.

Così oggi i calciatori tornano nei loro club d’appartenenza, ma dopo la notizia dei quattro positivi al Covid dello staff della Nazionale. Questo ovviamente porta conseguenze anche nei club, come nell’Inter. Infatti Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicolò Barella vengono messi in isolamento preventivo. L’esito dei loro tamponi rapidi però è comunque negativo. Nelle prossime ore si attende il risultato invece di quello molecolare.