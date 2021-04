Calciomercato Serie A, il ritorno di Vazquez | Le ultime

La Serie A potrebbe riaccogliere Franco Vazquez dopo cinque anni: ecco il punto di CalciomercatoWeb.it sul suo futuro

Franco Vazquez è approdato in Liga nell’agosto 2016 per quasi 17 milioni di euro. Il Siviglia lo acquistò dal Palermo, ma il suo quinquennale scadrà tra pochi mesi. Il trequartista italoargentino è già da adesso libero di firmare a parametro zero con qualunque squadra. Il rinnovo con gli andalusi non arriverà: questa stagione ha disputato solo 67′ in campionato, dove ha tra l’altro trovato anche un gol. Nonostante l’anno sottotono, il giocatore ha diverse richieste.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, retroscena Aubameyang | “Ecco perché non è arrivato”

Vazquez, ritorno in Serie A

Stando alle informazioni raccolte da CalciomercatoWeb.it, il futuro di Franco Vazquez è diviso tra Liga e Serie A. Il trequartista del Siviglia ha infatti ricevuto due richieste dal campionato spagnolo, mentre è in stato molto avanzato una trattativa con un club di A. Non è affatto escluso che sia l’Atalanta, anzi: per i bergamaschi si tratterebbe di un ritorno di fiamma, dopo aver perso El Papu Gomez (diretto proprio al Siviglia) e con Josip Ilicic sul piede di partenza. ‘El Mudo’ potrebbe comunque essere una suggestione per le squadre che giocano con un trequartista: dal Milan alla Lazio, passando per la Roma.