Sarà un’estate ricca di colpi di scena. Novità in vista della prossima stagione con due possibili addii a sorpresa: pronto il colpo!

Saranno settimane decisive anche per decifrare al meglio il futuro delle big della Serie A. La Roma, in primis, potrebbe anche cambiare la guida tecnica con Paulo Fonseca che resta sempre in bilico in vista della prossima stagione. Inoltre, tutto dipenderà dagli obiettivi che raggiungerà al termine dell’anno calcistico con i giallorossi protagonisti ancora in Europa League. Una doppia sfida importante contro l’Ajax per continuare la cavalcata più che interessante a livello europeo. Un confronto decisivo che non sarà facile da superare.

Calciomercato, Sarri il primo nome della lista: subito un colpo

Il primo della lista per il post Fonseca sarebbe quello di Maurizio Sarri, voglioso di riscatto dopo l’esonero della Juventus. L’allenatore toscano è ancora senza squadra e vorrebbe ricominciare con un nuovo progetto avvincente per dimenticare gli ultimi mesi. Lo stesso ex Chelsea è stato accostato nuovamente al Napoli, dove ha vissuto gli anni migliori della sua carriera.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” ci sarebbero stati contatti nelle ultime ore con Sarri da parte della dirigenza capitolina. Lo stesso allenatore toscano potrebbe escludere dal suo progetto tecnico Karsdorp e Spinazzola per puntare tutto sul suo pupillo, il terzino albanese Hysaj. I due laterali della Roma non sarebbero predisposti per una difesa a quattro a detta dell’ex Napoli.

La Roma continua a lavorare in vista della prossima stagione per una vera e propria rivoluzione. La società giallorossa vorrebbe tornare protagonista con un trionfo importante in campionato o a livello europeo. Da ormai tanti anni la compagine capitolina non riesce ad incidere in maniera assoluta fermandosi sempre sul più bello.