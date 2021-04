Le gare di qualificazioni mondiali hanno messo in luce anche il talento di Jeremy Doku, esterno offensivo belga che potrebbe rivelarsi un’idea anche in ottica Serie A

Archiviate le gare di qualificazioni mondiali che hanno visto coinvolte le nazionali di tutta Europa, lo sguardo si rivolge nuovamente al campionato. Nello specifico il Milan di Stefano Pioli spera di accorciare nuovamente il gap sull’Inter che dal canto suo si invola verso uno scudetto che manca ormai da troppo tempo. I rossoneri però sono comunque autori di una grandissima stagione, che riporterà il club meneghino in Champions League. Un traguardo importante anche dal punto di vista economico, e che potrebbe prevedere almeno un ‘regalo’ per Stefano Pioli, che spera di ricevere in dote una rosa ben potenziata in vista della prossima annata. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Milan, le ultime sulla situazione di Bailly

LEGGI ANCHE >>> Milan e Juve, ESCLUSIVO Ciaschini: “Rinnovo per Ibra. Ecco il futuro di Pirlo e Ronaldo”

Calciomercato Milan, incanta col Belgio: idea Doku, il compagno di Saelemaekers

Nello specifico l’ultima intrigante idea potrebbe arrivare proprio dall’ultima sosta per gli impegni delle nazionali. Con il Belgio infatti si è messo in mostra Jeremy Doku, esterno offensivo classe 2002 ora al Rennes, che è andato anche a segno contro la Bielorussia, in una sfida nella quale è stato a tratti devastante. Baricentro basso, rapidissimo, tecnico e soprattutto straordinario nel dribbling in uno contro uno. Queste le migliori qualità dell’ala scuola Anderlecht che in patria hanno già ribattezzato come il ‘nuovo Hazard‘, proprio per la sua capacità di essere devastante in dribbling.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa per il big | Assalto dallo United

Pagato 26 milioni dal Rennes solamente la scorsa estate, ha prontamente conquistato tutti in Ligue 1, nonostante non risulti particolarmente efficace sottoporta. Le statistiche parlano di un calciatore ancora tutto da costruire ed in evoluzione, che però ha già impattato alla grande in Francia offrendo un’efficacia nel dribbling fuori dal comune che potrebbe attirare anche il Milan di Pioli, che nel 4-2-3-1 avrebbe proprio bisogno di un esterno offensivo capace di saltare l’uomo. Con un Castillejo in uscita, e la presenza in rosa del connazionale Saelemaekers, conosciuto ai tempi dell’Anderlecht e ritrovato in nazionale, potrebbe essere proprio Doku il regalo Champions dei rossoneri. Con prestazioni positive ed un contratto in scadenza 2025 il prezzo però è in ascesa e non inferiore ai 30 milioni di euro.