La Juventus sogna il big per il futuro in caso di addio di Andrea Pirlo: arriva la terza chiamata, la ‘bomba’ dalla Spagna

È una stagione difficile quella che sta vivendo la Juventus, che ha collezionato diversi passi falsi fin qui e ha compromesso già la propria posizione in diverse competizioni. I bianconeri infatti sono già usciti dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto e anche in campionato sono ormai distanti dallo scudetto, con l’Inter che ha conquistato la vetta e ha ben dieci punti di vantaggio.

Dopo nove campionati vinti consecutivi, dunque, sembra essere ormai arrivata la fine del ciclo bianconero che dovrà arrendersi in Italia di fronte ai nerazzurri, che sono pronti ad alzare un trofeo dieci anni dopo dall’ultima volta. La Juventus potrebbe effettuare modifiche importanti in futuro per cercare di rialzarsi definitivamente.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: terza chiamata bianconera per Zidane

I risultati negativi di questi mesi infatti potrebbero portare la società a effettuare una nuova rivoluzione e cambiare per la quarta volta in quattro anni un allenatore. Per la prossima estate infatti non è da escludere un addio di Pirlo, specie se la stagione dovesse chiudersi nel peggiore dei modi tra campionato e Coppa Italia.

Secondo quanto riportato da ‘diariomadridista.okdiario.com’, i bianconeri avrebbero contattato già per tre volte Zinedine Zidane per affidargli la panchina nella prossima stagione. La società sarebbe pronta ad affidarli pieni poteri e garantire diverse mosse nel prossimo calciomercato, cosa che il francese vorrebbe fare anche sulla panchina del Real Madrid.

In caso di addio dai ‘Blancos’, dunque, tutto può succedere e la Juventus può diventare protagonista nella corsa verso il tecnico classe 1972.