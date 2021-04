Calciomercato Juventus, occhio all’asse con l’Ajax: dopo De Ligt, Schuurs sembra finito nel mirino dei bianconeri. L’annuncio dell’intermediario

Con Bonucci e Chiellini che vedono la propria carta di identità ‘invecchiare’ con il passare delle stagioni, la Juventus è alla ricerca di un centrale difensivo capace di dare affidabilità nel presente, e prospettiva per il futuro. Diversi i profili che interesserebbero i bianconeri, che monitorano il mercato e i principali campionati europei per ridurre lo scouting ad un nome su tutti. Tra questi, comparirebbe anche quello di Perr Schuurs, difensore centrale dell’Ajax, che in biancorosso ha raccolto l’eredità proprio dello juventino De Ligt. Un elemento che, però, non piace soltanto alla Vecchia Signora, ma anche a diversi club del nostro campionato. E non solo.

Calciomercato Juventus, l’intermediario di Schuurs: “Interessa ai principali top club europei”

La conferma di un interesse diffuso per Schuurs in giro per l’Europa, d’altronde, è arrivata direttamente dal suo intermediario di mercato, George Gardi: “E’ chiaro che uno come Perr interessi a tutte le grandi d’Europa – spiega ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’ – Di lui, ne ho parlato con Giuntoli, che lo segue e che inserisce anche il Napoli tra i club che lo seguono. Su Schuurs, però, ci sono anche altri club del campionato italiano”.

Insomma, un’investitura mica da poco per un calciatore giovanissimo (classe 1999), che per caratteristiche appare destinato aduna grande carriera: “Schuurs è un regista difensivo, lo definirei così – continua Gardi, che aggiunge – E’ un difensore moderno, bravo tecnicamente e dotato fisicamente. Sa dettare bene i tempi di gioco, uno che fa uscire la palla in maniera molto pulita. Anche con l’Olanda sta dimostrando grandi cose e sta facendo benissimo agli Europei Under 21. Ha appena rinnovato con l’Ajax, però, ha ancora un contratto molto lungo”.