Florentino Perez e Zinedine Zidane sono in disaccordo sul colpo Haaland. Il francese ha altri piani e potrebbe servire un assist alla Juventus

Zinedine Zidane ammette di non aver chiaro il suo futuro. Il tecnico del Real Madrid, uno dei più vincenti nella storia del club, è molto apprezzato da Florentino Perez, ma sa bene che qualora non arrivasse un trofeo a fine stagione, il suo addio sarebbe più che un’ipotesi. Intanto però, Zidane e Florentino stanno progettando il nuovo Real della prossima stagione, cercando di valutare i colpi migliori da effettuare sul mercato.

Uno dei principali punti su cui i due protagonisti sono in disaccordo riguarda l’acquisto di Erling Haaland. Il centravanti norvegese classe 2000 è il giocatore più richiesto nel panorama europeo e rappresenta l’attaccante moderno per eccellenza. Parallelamente anche Kylian Mbappé è uno degli obiettivi prioritari del Real Madrid, ma il suo contratto con il Psg scadrà nell’estate 2022. Florentino Perez conta di fiondarsi sul francese a ridosso della scadenza del suo contratto per riuscire a prelevarlo ad un prezzo favorevole, se non addirittura a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Zidane rinuncia ad Haaland

Per questa ragione la priorità del presidente dei blancos è Haaland. L’idea non convince in alcun modo Zidane, come riportato da ‘diariogol.com’. Il francese è innamorato calcisticamente di Benzema e ritiene che il ruolo del centravanti non sia quello più urgente da rinforzare. Allo stesso tempo i 120 milioni richiesti dal Borussia Dortmund per il norvegese rischiano di limitare il mercato del Real al solo acquisto di Haaland.

Idee discordanti che potrebbero favorire la Juventus che continua a sperare nella suggestione Haaland, soprattutto qualora dovesse partire Cristiano Ronaldo. I costi dell’operazione sono proibitivi per il club bianconero che non può permettersi una cifra di questa portata, né un ingaggio di questo calibro. Molto, però, dipenderà anche dal futuro di Alvaro Morata e l’assist di Zidane potrebbe regalare ancora una speranza alla ‘Vecchia Signora’.