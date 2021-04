La Juventus cerca il colpo per la prossima estate: l’addio del big può liberare il bomber, possibile cambio in attacco

È una situazione davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che sperava di vivere una stagione diversa da quella attuale a livello di risultati. I bianconeri infatti sono al terzo posto in classifica e hanno uno svantaggio di ben dieci punti dall’Inter, che occupa la vetta e sembra ormai lanciata verso lo scudetto. Per la prima volta dopo nove anni, dunque, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe non salire sul tetto d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Inter, buone notizie per Conte | Negativo al test odierno

I bianconeri hanno fallito anche in Champions League perdendo già agli ottavi di finale contro il Porto, una squadra sicuramente inferiore. Per questo motivo dunque la stagione della compagine allenata da Andrea Pirlo non sembra essere all’altezza delle aspettative e i risultati non combaciano con gli obiettivi prefissati in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa per il big | Assalto dello United

Calciomercato Juventus, futuro Morata: su di lui c’è l’Arsenal, via libera per Lacazette

Viste le prestazioni negative, la società bianconera continua a lavorare per il futuro e studia già le possibili mosse da attuare nella prossima sessione di calciomercato. La dirigenza continua ad analizzare il rendimento in campo dei propri calciatori ed analizza sia i possibili colpi in entrata che le uscite da attuare. Tra i calciatori in bilico c’è anche Alvaro Morata, che non è andato malissimo fin qui ma non è riuscito a incidere in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione bianconera | Addio e colpi eccellenti

Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto e non è detto che resti in bianconero anche nella prossima annata. In caso di addio, sulle sue tracce potrebbe spuntare l’Arsenal che potrebbe trattare con l’Atletico Madrid. Se il classe 1992 dovesse salutare, potrebbe comunque sbloccarsi una nuova opportunità per la ‘Vecchia Signora’, che avrebbe così il via libera per puntare ad Alexandre Lacazette.

In caso di addio di Alvaro Morata, dunque, la Juventus avrebbe già il sostituto da poter acquistare a un prezzo relativamente basso. Il francese in questa stagione ha realizzato già 11 reti in Premier League nelle 25 gare disputate.