Sono poche le squadre che possono permettersi Haaland: Juventus fatta fuori da Manchester City. Le cifre per arrivare alla stellina

L’idea della Juventus, in vista della prossima finestra di calciomercato, è quella di fare una rivoluzione, in tutti i reparti. Uno di quelli che più subiranno delle modifiche potrebbe essere proprio l’attacco, con il futuro dei tre campioni in rosa probabilmente lontano da Torino. Ma se tutti vanno via, qualcuno dovrà pur arrivare, e il sogno numero uno della dirigenza bianconera è il campione che tutti vorrebbero in squadra: Erling Haaland. Qualcosa, però, potrebbe non girare a favore del club di Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Haaland spera nel City | Contratto top

L’attaccante norvegese del Borussia Dortmund si sta mettendo in mostra come non mai. E no, non è retorica. Haaland, a vent’anni (ventuno da compiere ad agosto), ha segnato finora venti gol in Champions League in quindici presenze, con una media di più un gol a partita. Se non bastasse, la sua stella brilla anche in Bundesliga, in cui ha siglato 21 marcature (secondo solo a Robert Lewandowski, per dirne uno a caso).

I numeri basterebbero per rincorrerlo e portarlo nella proprio squadra, il problema è che il giovane campione costa. E costa molto caro. Secondo quanto rivelato dal ‘Sun’, per potersi accaparrare le prestazioni di Haaland già dall’anno prossimo servirebbe 345 milioni di euro. Ma andiamo con ordine.

180 di questi 345 servirebbero infatti soltanto per l’acquisto, che scenderebbero di gran lunga se si aspettasse solo un anno, giusto perché nel 2022 entrerebbe in ballo la clausola di rescissione con il Borussia. Gli altri 165 milioni di euro sarebbero da destinare, invece, al suo ingaggio: un quinquennale da 33 milioni l’anno.

A queste cifre, però, la concorrenza si annienta. Solo Manchester City e Paris Saint-Germain, di fatto, potrebbero permettersi una spesa così ‘folle’, specie nell’era della pandemia e della crisi finanziaria che ne è scaturita. Proprio i Citizens e Pep Guardiola starebbero puntando a lui come rimpiazzo del partente Sergio ‘Kun’ Aguero, uno dei giocatori più pagati in Premier League.

Ah sì, indovinate chi potrebbe essere il più pagato l’anno prossimo? Sì, proprio Haaland. Ma i soldi, lui, se li vale.