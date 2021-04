La stagione della Juventus è stata ben al di sotto delle aspettative: in estate ci sarà una rivoluzione totale, due sogni nel cassetto

La Juventus vuole dimenticare in fretta la stagione vissuta non all’altezza delle aspettative. Tanti pareggi e sconfitte in Serie A con la cocente eliminazione in Champions League nel doppio confronto con il Porto. Ora c’è bisogno di una sterzata decisiva che arriverà così dal fronte calciomercato con una vera e propria rivoluzione già in atto. Diversi top player bianconeri non hanno dato il loro massimo contribuito a causa di numerosi infortuni collezionati nell’arco della stagione.

Calciomercato Juventus, addio Dybala-Ramsey: colpi da sogno

L’edizione odierna del QS ha analizzato nel dettaglio la situazione attuale in casa bianconera: Andrea Pirlo dovrebbe essere confermato alla guida della Juventus. Chi potrebbe dire addio al termine della stagione è l’attaccante argentino, Paulo Dybala, valutato attualmente 50 milioni con la cifra che si è abbassata notevolmente rispetto a qualche temp ofa. Il doppio sogno nel cassetto in entrate del top club italiano è quello di puntare, in primis, su Sergio Aguero a parametro zero e su Mauro Icardi, che piace da sempre con il possibile inserimento nell’affare di Ramsey ed Alex Sandro.

Infine, tutte le dinamiche ruoteranno intorno al futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese dovrà prendere una decisione definitiva in vista della prossima stagione. Il suo contratto scadrà nel giugno 2022 e nelle ultime settimane si è diffusa un rumors di mercato su un suo possibile ritorno al Real Madrid per tornare a trionfare in Europa.

In estate la Juventus si appresta ad una vera e propria rivoluzione per essere sempre più all’altezza della situazione. L’obiettivo primario resta quello di trionfare in campo europeo con il sogno di vincere la “Coppa dalle grandi orecchie”. Con Pirlo confermato, poi partirà la sessione estiva di calciomercato con il club bianconero che sarà sempre protagonista a livello assoluto.