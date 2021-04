Mino Raiola, procuratore di Erling Braut Haaland, è stato avvistato a Barcellona. Il giocatore norvegese, stella del Borussia Dortmund, potrebbe completare un super tridente in blaugrana con Lionel Messi ed un asso della Juventus di Andrea Pirlo: tutte le ultime sul calciomercato dei bianconeri



Si infiamma il calciomercato in questi giorni che precedono la ripresa dei campionati dopo la pausa per le nazionali. Mino Raiola ed Alf Inge Haaland, padre del bomber del Borussia Dortmund, sono infatti stati avvistati a Barcellona e, successivamente a Madrid. Il futuro del classe 2000 è infatti in bilico con Laporta, nuovo presidente del club blaugrana, che vorrebbe portarlo al Camp Nou per rinforzare la rosa e convincere Lionel Messi a restare in Catalogna.

Un’idea suggestiva, ma decisamente dispendiosa visto che, secondo quanto riportato dal ‘Sun’, per strappare il cartellino di Haaland al club della Ruhr dovrebbero servire ben 180 milioni di euro, conditi da un ingaggio annuale di addirittura 33 milioni di euro. Numeri da capogiro per il giovanissimo attaccante ex Salisburgo che, al Barcellona, potrebbe formare un tridente clamoroso con una stella della Juventus oltre a Lionel Messi: stiamo parlando di Paulo Dybala.

In quest’ottica infatti, per la Juventus ed il Barcellona potrebbe tornare di moda l’ipotesi di uno scambio fra Paulo Dybala, numero 10 argentino della Vecchia Signora, ed Antoine Griezmann, attaccante francese della squadra allenata da Ronald Koeman. Il bomber ex Atletico Madrid in questa stagione ha collezionato 26 presenze in Liga mettendo a segno 8 reti e fornendo 6 assist ai suoi compagni di squadra.

Non il bottino sperato dai vertici del club blaugrana che ha investito molto su Griezmann e che potrebbe alzare bandiera banca sul francese inserendolo nello scambio con Dybala, anch’egli a caccia di fiducia da quando in bianconero è arrivato Andrea Pirlo.