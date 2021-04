La Juventus inizia a studiare le mosse da attuare in futuro e pensa anche agli addii: il calciatore può rescindere

È un’annata davvero complicata quella che sta vivendo la Juventus, che dopo la rivoluzione della scorsa estate effettuata durante il calciomercato non ha avuto una crescita a livello di risultati. I bianconeri infatti hanno collezionato tanti passi falsi in questi mesi e per la prima volta dopo nove anni sono ormai a un passo dal dire addio allo scudetto. La ‘Vecchia Signora’ occupa la terza posizione in Serie A e l’Inter sembra ormai irraggiungibile visti i dieci punti di vantaggio.

Anche la Champions League non è andata nel migliore dei modi e l’eliminazione è arrivata allo stesso turno di un anno fa, ovvero agli ottavi di finale questa volta contro il Porto, un’altra squadra sicuramente inferiore sulla carta ma che è riuscita imporsi all’andata e difendere il risultato al ritorno. Vista l’annata nel complesso negativa, ci si attendono ulteriori modifiche importanti da apportare nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, chiamata dal Tigres per Douglas Costa: le parole di Branchini

Prima di procedere con eventuali acquisti, la società deve sistemare la situazione dei calciatori in uscita. Tra questi ci sono anche gli elementi che rientreranno dal prestito e tra questi c’è anche Douglas Costa, che sicuramente non resterà al Bayern Monaco e farà rientro alla base probabilmente per trovare una nuova sistemazione.

L’agente Giovanni Branchini ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24:”Ho ricevuto una chiamata dal Tigres in Messico per Douglas Costa, sono alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche. Il problema è che il giocatore ha uno stipendio importante e può essere un fattore per la trattativa”.

Il suo trasferimento dunque può essere come quello di Matuidi e Higuain: Douglas Costa potrebbe rescindere e andare via gratis al Tigres o al Gremio.