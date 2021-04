Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter di Antonio Conte, nella serata di ieri contro la Lituania è tornato al campo ed al gol dopo un periodo di lunga inattività a causa degli infortuni. Ora che è tornato in nerazzurro, l’ex centrocampista del Sassuolo avrà le sue chance per riscattarsi dopo un’annata finora da dimenticare



Stefano Sensi è tornato in campo ed al gol! Il centrocampista di proprietà dell’Inter di Antonio Conte, in campo ieri con la Nazionale italiana di Roberto Mancini contro la Lituania, ha messo a segno uno dei due centri che sono valsi i tre punti nella sfida di qualificazione ai mondiali di Qatar nel 2022. Ora, l’originario di Urbino, dovrà però riconquistare l’Inter con la quale viste le appena 10 presenze nel campionato italiano di Serie A con la maglia della Beneamata.

Sensi può essere davvero un uomo fondamentale per Conte, considerando le indiscutibili qualità tecniche del giocatore, come affermato anche dal suo ex allenatore Fabrizio Tazzioli ai microfoni della CMIT TV di Calciomercato.it: “Onestamente non ho mai visto un giocatore con quella padronanza del pallone, la visione di gioco con un piede preciso. Quello che ha fatto, soprattutto nella prima parte all’Inter, ne è la dimostrazione, purtroppo ha avuto troppi problemi fisici, speriamo siano terminati. Ha sempre sofferto qualche contratturina, poi con il gioco di Conte lui deve stare al 100% per poter tenere il passo in quel modulo“.

Calciomercato Inter, il rush finale della Serie A decisivo per Sensi!

Ora, l’Inter di Antonio Conte dovrà continuare la sua corsa verso lo scudetto e, a questo scopo, potrà dare una grossa mano anche Stefano Sensi che, nel rush finale del campionato italiano di Serie A, dovrà cercare di riscattare la sua stagione e la sua parentesi in nerazzurro. Un addio al termine dell’annata infatti, non sarebbe da escludere con molti club che sono interessati al giocatore classe 1995.

Sensi ha attualmente un valore di mercato che si aggira attorno ai 13 milioni di euro ed ha un contratto con l’Inter fino al 2024: termini lunghi che potrebbero portare la Beneamata a non fare sconti in sede di calciomercato.