Calciomercato Inter, il Barcellona torna alla carica per Lautaro Martinez: da casa nerazzurra, però, c’è la proposta shock di uno scambio

Tornato ai livelli più alti del proprio talento, Lautaro Martinez è uno dei grandi pilastri dell’Inter di Antonio Conte, che si avvicina (di partita in partita) al tanto agognato Scudetto. Un traguardo che sancirebbe anche la riuscita della rivoluzione tecnica avviata dal tecnico leccese e l’esplosione definitiva dei suoi gioielli: ‘El Toro’ Martinez, su tutti. Un gioiello ormai corteggiato dai principali top club europei, con il Barcellona che tanto lo ha sedotto nel corso del 2020 e che adesso sembra essere tornato nuovamente alla carica, nonostante il cambio di guida alla presidenza. Anzi, l’arrivo di Laporta avrebbe ridato nuova linfa al club blaugrana, che in questo 2021 punterebbe ad affondare con forza il colpo per il fortissimo attaccante argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessioni e triplo colpo in Serie A | 92 milioni!

Calciomercato Inter, Barcellona all’assalto per Lautaro Martinez: scambio stellare!

Secondo quanto rivelato, infatti, dall’emittente ‘RAC1’ (da sempre vicinissima alle vicende di casa Barcellona), il club catalano è alla ricerca di un centravanti giovane e affermato, capace di risollevare le sorti tecniche del club. Haaland rappresenterebbe il sogno, Lautaro il colpo maggiormente in linea con i parametri economici del Barça. Anche perché, con la crisi pandemico-finanziaria, il prezzo dell’argentino potrebbe essere sceso intorno ai 75 milioni di euro. E i tempi, dunque, risulterebbero maturi per un colpaccio in casa Inter.

La stessa Inter che, però, appare stanca e stizzita delle voci che circolano sul futuro di Lautaro Martinez e sul suo (ormai puntuale) accostamento al Barcellona. Un nervosismo che i nerazzurri sarebbero pronti a tradurre direttamente al tavolo delle trattative: senza i 111 milioni di euro, l’argentino non lascia Milano. Un diktat che soltanto uno scambio stellare potrebbe far vacillare, con l’Inter che (come guanto di sfida) chiederebbero il cartellino di Ansu Fati per quello di Lautaro Martinez. Insomma, incroci e schermaglie di mercato, in vista di un’estate che si preannuncia “povera”, ma anche roventa e piena zeppa di colpi di scena. L’Inter, intanto, lancia un segnale: giù le mani dal ‘Toro’.