Il Milan è proiettato ai prossimi rinforzi, in vista della sessione estiva di calciomercato: il club rossonero può provare a portare a Milanello uno dei protagonisti della Serie A

Il match contro la Sampdoria al ritorno in campo dopo la sosta. Il Milan punta ai tre punti per rimanere tra le prime quattro e mettendo pressione all’Inter. Dal campo al calciomercato, la società rossonera guarda ad un possibile colpo di spessore direttamente in Serie A: l’arrivo di Josip Ilicic a Milanello è tutt’altro che utopia.

Calciomercato Milan, contatti per Ilicic: colpo possibile

Un puzzle di mercato nel quale incastrare le necessità della società di via Aldo Rossi per rinforzare, in vista del 2021/22, la rosa a disposizione di Pioli. Il nome caldo nelle ultime ore è diventato quello di Josip Ilicic, fantasista dell’Atalanta in rotta di collisione con Gasperini. Secondo ‘Eurosport.it’, infatti, sarebbe proprio il rapporto da tempo incrinato con l’allenatore nerazzurro, il motivo per cui Ilicic potrebbe lasciare Bergamo.

Dalla sostituzione dopo soli 30′ contro il Real alle frasi di Gasperini che hanno bocciato lo sloveno (“Ilicic in queste condizioni non lo faccio più giocare”. Il Milan dunque, nonostante la ricerca di giovani talenti da valorizzare, non ha mai escluso colpi di esperienza in stile Ibrahimovic. L’ex Palermo, a 33 anni ed in scadenza nel 2022, sta vivendo un momento d’oro con l’Atalanta e andrebbe a colmare l’eventuale partenza di Calhanoglu.

Il rinnovo del turco è ancora tutto da definire e la partenza a giugno pare sempre più probabile. I contatti per Ilicic con il ds atalantino Sartori, nonostante le smentite, ci sarebbero già stati.