La Uefa decide di cambiare le regole riguardanti i cambi nelle prossimi competizioni, ovvero Nations League ed Euro 2020: ora è ufficiale

Mancano poco più di due mesi al calcio d’inizio di Euro 2020. La competizione europea rinviata lo scorso anno a causa della pandemia mondiale che ha interrotto tutti i campionati, si terrà al termine di questa stagione. Tra le sedi in cui si svolgerà c’è anche l’Italia, e si spera che il pubblico potrà essere presente, anche se le speranze sono ancora minime.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, beffate Barcellona e Real | Ecco il primo colpo

Ovviamente osservata speciale sarà l’Italia di Roberto Mancini, che dopo aver chiuso il girone di qualificazione a punteggio pieno cercherà di arrivare fino in fondo. Gli azzurri saranno inoltre protagonisti anche nella Nations League, dove ad ottobre affronteranno la Spagna nella semifinale. Oggi arriva un’importante ufficialità che riguarda le regole in campo e che è già in vigore nei campionati.

UEFA, UFFICIALE la decisione sui cambi: saranno cinque anche ad Euro 2020 e nella Nations League

Il mondo del calcio è stato senza dubbio cambiato dalla pandemia da Covid che ha invaso il mondo. A cambiare in questa stagione sono state anche le regole, in realtà introdotte nel finale dello scorso campionato. Infatti i cambi consentiti da tre sono passati a cinque nelle competizioni per club, ed ora le regole cambiano anche nelle Nazionali.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, il consiglio ad Aguero | “Niente Juventus, vieni a Napoli”

Infatti l’UEFA ha deciso ufficialmente di introdurre i cinque cambi anche per Euro 2020 e per la Nations League, prossime competizioni che si giocheranno a giugno e ad ottobre. Dunque la UEFA si allinea alla FIFA, che ha già concesso l’estensione dei cambi nelle qualificazioni ai prossimi Mondali di Qatar 2022, dove è impegnata anche l’Italia in questi giorni. Dunque una rivoluzione che già aveva sorpreso lo scorso anno, che però viene confermata anche per quanto riguarda le Nazionali.