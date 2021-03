Dalla Turchia sono certi: il difensore centrale della Juventus Merih Demiral è positivo al Covid. Ancora nessuna conferma dai bianconeri

Continuano le cattive notizie in casa Juventus. Secondo quanto si apprende dai media turchi, il difensore centrale di Andrea Pirlo Merih Demiral avrebbe contratto il Covid durante la spedizione con la sua Nazionale. Ancora nessuna conferma da parte dei bianconeri e della Federazione turca, ma pare che il ventitreenne sia positivo al virus da giovedì.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, il piano per Aguero | Chi fa posto al ‘Kun’

A causa di ciò, Demiral dovrebbe quasi sicuramente saltare il prossimo impegno della ‘Vecchia Signora’. Difficile, infatti, che il difensore riesca a negativizzarsi prima del derby contro i granata, in programma per sabato alle 18 allo Stadio Grande Torino, oltre al recupero contro il Napoli di mercoledì.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, l’agente lancia l’allarme | Rinnovo in bilico

Per quanto riguarda, invece, il suo rientro in Italia, ancora non ci sono informazioni certe. Il turco potrebbe tornare con un volo speciale, attrezzato per il trasporto di passeggeri positivi, in alternativa dovrebbe aspettare l’esito del tampone negativo in patria.