Calciomercato Milan, nodo riscatti: rischio triplo addio

Calciomercato Milan, dirigenza al lavoro per il futuro: almeno tre rossoneri in bilico per la prossima stagione

Finale di stagione che si preannuncia molto intenso per il Milan. I rossoneri devono condurre in porto il piazzamento Champions in campionato, con un occhio anche al sogno di una corsa scudetto da tenere viva. Ma la dirigenza deve darsi da fare anche fuori dal campo, con la costruzione del futuro che passa attraverso la definizione delle varie situazioni contrattuali. Così, oltre ai rinnovi pesanti sul tavolo (Donnarumma, Romagnoli, Calhanoglu, Ibrahimovic), Maldini, Massara e Gazidis devono prendere una decisione relativamente ai vari prestiti attualmente in corso e capire come procedere per i riscatti. In questo senso, lo scenario si presenta piuttosto complesso.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rinnovi Donnarumma e Calhanoglu | Ex all’attacco!

Calciomercato Milan, il punto sui riscatti: Meitè e Dalot via, Brahim Diaz più lontano

Se per quanto concerne Tomori, che ha convinto tutti, si proverà a trattenerlo a tutti i costi, non così per gli altri. ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione in casa rossonera. Si allontana decisamente il riscatto di Dalot: la cifra richiesta dal Manchester United, superiore ai 20 milioni di euro, scoraggia l’investimento per l’acquisto a titolo definitivo. Ci sono invece ancora diversi dubbi su Meité, il cui riscatto dal Torino costerebbe 8 milioni e dunque non una cifra particolarmente elevata. Ma nel suo caso si procederà a una valutazione approfondita fino al termine della stagione, anche se le probabilità non sembrano molte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, 45 milioni o addio | Le ultime dalla Spagna

Per quanto riguarda invece Brahim Diaz, la valutazione del Real Madrid rimane piuttosto elevata. Il giocatore piace molto, anche se ha patito l’impatto fisico con il nostro campionato. La chance, per il giocatore spagnolo, potrebbe essere quella del rinnovo del prestito. Ma da parte dei rossoneri, bisognerà sperare che i Blancos non intendano ancora richiamare il giocatore e puntare su di lui nella prossima stagione.