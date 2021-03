Calciomercato Milan, il primo colpo di Maldini | Arriva dal Lille

Il Milan avrebbe già portato a casa il primo colpo di mercato: arriva dal Lille e restano beffate Barcellona e Real Madrid

Il Milan sta portando avanti un progetto molto importante: il dt Maldini, d’accordo con Elliott, ha deciso di puntare su calciatori giovani per garantire futuro al club. Nelle ultime sessioni di mercato sono arrivati tanti giocatori, tra cui Bennacer, Tomori, Theo Hernandez e Brahim Diaz. Ma non sarebbe finita qui. Il club rossonero sta anche valutando l’acquisto di un giocatore del Lille, ex club di Rafael Leao. Si tratta di Jonathan Ikoné.

Milan, colpo dal Lille: Ikone nel mirino

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Milan è molto interessato a Jonathan Ikoné. Il giocatore non ha vissuto un grande anno, ma ha comunque conservato un ottimo appeal, soprattutto per la sua età. Sul classe ’98 ci sono anche Barcellona e Real Madrid, ma Maldini pare abbia beffato entrambi i top club. L’idea è quella di costruire una grande squadra per la prossima Champions League e l’ala destra del Lille potrebbe essere il prossimo colpo del Milan: un affare da 30 milioni di euro, che in Spagna danno già per concluso.