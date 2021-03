Calciomercato Milan, Ilicic nel mirino | C'è la richiesta

Il Milan è pronto a intervenire in maniera importante sul calciomercato per innalzare la rosa. I rossoneri potrebbero tentare l’assalto nei prossimi mesi: i dettagli

Il Milan si focalizzerà sulla rincorsa all’Inter nei prossimi mesi. I rossoneri non vogliono alzare bandiera bianca nella corsa allo scudetto e si preparano a un finale i stagione di fuoco. Poi in vista della prossima estate, Maldini e la dirigenza rossonera non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati e vogliono concretizzare alcuni colpi mirati sul calciomercato. Uno di questi, di cui già vi abbiamo riportato nelle scorse settimane, potrebbe essere Josip Ilicic.

Il trequartista sloveno sta incantando la Serie A nelle ultime stagioni. Agli ordini di Gian Piero Gasperini è riuscito a esprimere tutte le sue qualità, sfornando gol, assist e giocate mozzafiato praticamente in ogni match disputato. Ora il futuro per lui potrebbe delinearsi anche lontano dalla Dea, ma non dalla Serie A: di seguito tutte le ultime novità a riguardo e le prospettive nella big italiana per il super talento sloveno.

Calciomercato Milan, Ilicic nel mirino: la richiesta del calciatore ai rossoneri

In questi mesi, si è parlato molto del futuro di Ilicic e a fine anno si tireranno le somme su quale potrebbe essere la destinazione giusta per proseguire la sua carriera. Il trequartista resta nel mirino del Milan. I rossoneri cercano proprio un profilo con le sue caratteristiche per completare la trequarti e nei prossimi mesi potrebbero andare all’assalto dello sloveno per garantire un profilo di assoluta qualità a Stefano Pioli.

Il calciatore non manca di stupire costantemente con la maglia dell’Atalanta, ma ora potrebbe tentare una nuova svolta nella sua carriera. Il suo futuro è in bilico e, anche alla luce dei rapporti con Gasperini, il Milan potrebbe rappresentare la destinazione ideale dove mostrare nuovamente le sue qualità. Intanto, la richiesta del trequartista ai rossoneri pare chiara: vuole quattro anni di contratto per vestire la maglia rossonera. Vedremo se Maldini sarà pronto ad accogliere le sue richieste per permettere così al calciatore di arrivare a Milano.