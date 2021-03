Diego Godin, difensore centrale del Cagliari di Leonardo Semplici, potrebbe diventare un nome caldo per il calciomercato del Milan di Stefano Pioli a caccia di rinforzi in difesa in vista della prossima stagione. Il giocatore uruguaiano, la scorsa annata, ha vestito la maglia dell’Inter di Antonio Conte



Il Milan di Stefano Pioli sabato all’ora di pranzo affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri alla ripresa del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria esterna in casa della Fiorentina, cercheranno altri tre punti per consolidare il secondo posto e mettere paura all’Inter di Antonio Conte che sarà impegnata in serata contro il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic.

Salvo sorprese dunque, il Milan dovrebbe giocare la Champions League della prossima stagione e potrebbe farlo senza Simon Kjaer, difensore centrale danese. Leader tecnico ed emotivo della squadra, l’ex centrale del Palermo ha un contratto in scadenza nel 2022 con i rossoneri ed una sua permanenza, visti anche i continui problemi fisici, non è da dare per scontata. In quest’ottica, il Milan potrebbe tornare sul calciomercato per rinforzare l’organico con un altro difensore d’esperienza ed un nome stuzzica particolarmente: stiamo parlando di Diego Godin.

Calciomercato Milan, pazza idea Godin | I dettagli

Nella giornata di oggi, sono apparse su praticamente tutti i quotidiani le parole di Diego Godin nei confronti di Antonio Conte, suo allenatore all’Inter. Un po’ a sorpresa infatti, dopo aver conquistato il posto da titolare ai danni di Skriniar, l’uruguaiano è stato ceduto dalla Beneamata al Cagliari che non sta vivendo un momento particolarmente felice. L’ipotesi Milan potrebbe quindi stuzzicare l’ex Atletico Madrid, con la possibilità inoltre per il capitano della nazionale dell’Uruguay di tornare, salvo sorprese, a giocare la Champions League.

In questa stagione con la maglia del Cagliari, Godin ha collezionato 19 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno un gol. Il Flaco ha un contratto con i sardi fino al 2023 ed è un classe 1986.