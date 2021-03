Il calciomercato bianconero può vedere lo scambio con il top club di Premier League: due big regalano il colpaccio a Pirlo

Il calciomercato della Juventus prende forma con largo anticipo sulla sessione estiva che riaprirà ufficialmente tra diverse settimane. Spunta la clamorosa idea di scambio con il Manchester City di Pep Guardiola: due big per regalare a Pirlo il top player in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, scambio 2×1: colpo da Manchester

La concorrenza di Bernardo Silva e Foden potrebbe portare all’addio di Riyad Mahrez: il Manchester City, alla giusta offerta, darebbe il via libera all’addio dell’esterno franco-algerino. A riportarlo è ‘Fichajes.net‘ che sostiene come i diversi colpi in entrata per la squadra di Guardiola arriveranno attraverso diverse cessioni.

Ecco quindi che in casa Juventus può aprirsi la possibilità di accogliere il 30enne ex Leicester, valutato 50 milioni di euro, attraverso un clamoroso scambio. Sul piatto i cartellini di Adrien Rabiot e Leonardo Bonucci, profili stimati da Guardiola (in particolar modo il centrale) e che hanno entrambi una valutazione di 25 milioni.

L’asse Manchester-Torino, dunque, può infiammarsi a partire da giugno: Guardiola pronto a cedere Mahrez, lo scambio con Bonucci e Rabiot può prendere forma.