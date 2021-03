Calciomercato Juventus, colpo Zaniolo | 'Sconto' dalla Roma

La Roma potrebbe cedere Nicolò Zaniolo alla Juventus: la situazione del centrocampista italiano è ancora poco chiara

La Juventus è sempre molto attenta alla situazione contrattuale dei talenti della Serie A. Soprattutto quelli italiani, e in questo caso si parla di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma alle prese con alcuni infortuni. Infatti, la doppia rottura del legamento crociato ha un po’ frenato la sua crescita, ma il giocatore vuole il rinnovo a cifre più alte con il club giallorosso. Una situazione che la Roma non ritiene prioritaria, anche perché l’ultimo rinnovo è arrivato nell’agosto 2019 e la scadenza è fissata al 2024.

Juventus, offensiva per Zaniolo

La Juventus resta dunque interessata a Zaniolo, e la Roma potrebbe cederlo vista la situazione del giocatore. Il desiderio del centrocampista è quello di avere un contratto ricco, e Friedkin e Tiago Pinto potrebbero metterlo sul mercato per avere un buon tesoretto da reinvestire. Per la Juve si tratta di un’operazione da circa 50 milioni di euro per il costo del cartellino. Un prezzo più basso di quello che la Roma chiederebbe in circostanzi normali. Il classe ’99 dovrebbe tornare tra qualche giorno dall’infortunio al crociato e questa potrebbe essere la sua ultima stagione in giallorosso.