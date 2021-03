La Juventus cerca nuove occasioni per svoltare: spunta il nuovo nome per il prossimo calciomercato, può arrivare dalla big

In casa Juventus non è una situazione facile quella che si sta vivendo, con i bianconeri che arrivano da una stagione poco esaltante e anche in questa annata stanno andando male. La ‘Vecchia Signora’ infatti sta vivendo il peggiore campionato degli ultimi dieci ed è ormai a un passo dall’addio definitivo alla lotta scudetto, che vede l’Inter protagonista con ben dieci punti di vantaggio rispetto a Cristiano Ronaldo e compagni.

Anche in Champions League il cammino non è stato esaltante. La Juventus ha passato i gironi arrivando prima nel proprio gruppo, nella quale era presente anche il Barcellona, ma poi è crollata in maniera sorprendente agli ottavi di finale perdendo contro il Porto. Il nuovo fallimento nella massima competizione europea porta la società a fare delle riflessioni e per questo potrebbero esserci diversi cambiamenti nella prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, occasione Pulisic per la prossima estate: può salutare il Chelsea

Visti i recenti risultati negativi, dunque, la Juventus inizia già a lavorare per il futuro e non si escludono mosse importanti nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri andranno a caccia di occasioni e studieranno anche tutte le possibili uscita dalle big europee. Nelle prossime settimane potrebbe spuntare un’opportunità dalla Premier League, in particolare dal Chelsea.

Secondo quanto riportato da ‘CaughtOffside’, infatti, il club ‘Blues’ potrebbe lasciar partire Christian Pulisic per puntare a nuovi colpi. La posizione dell’americano, che diventa quindi cedibile, potrebbe favorire la Juventus che si ritroverebbe davanti così un’occasione importante per portare a casa un colpo in attacco.

Il classe 1998 in questa annata ha collezionato 28 presenze tra Premier League, Champions League e FA Cup e ha siglato anche due reti.