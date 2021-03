L’addio di Aguero al Manchester City infiamma il mercato: l’argentino è stato accostato alla Juventus, ma c’è chi gli consiglia di giocare per il Napoli

L’estate di calciomercato si preannuncia bollente e ricca di colpi di scena. Sono tanti, infatti, i campioni che vanno in scadenza con i rispettivi club, a partire da Lionel Messi. Ma no solo. Nelle ultime ore, infatti, è il ‘Kun’ Aguero che si è preso la scena: l’attaccante ha dato il suo addio ufficiale al Manchester City e a giugno potrà accasarsi a zero in un altro club.

Calciomercato, colpo Aguero: “Niente Juventus”

Aguero ha deciso di non rinnovare il contratto con il City in scadenza a giugno. Il 32enne lascia i Citizens dopo dieci stagioni e con a referto già 257 gol in 384 partite. Numeri da fenomeno che fanno presagire che in estate si scatenerà una vera e propria asta per lui. Aguero è pronto ad ascoltare ogni offerta ed in Italia si è fatto il nome della Juventus, club a caccia di una punta di valore per la prossima stagione.

C’è, però, chi sconsiglia i bianconeri al ‘Kun’, proponendo un’alternativa sempre in Serie A. A parlare è Hugo Maradona, fratello dell’immenso Diego Armando: “Ad Aguero dico: ma quale Juventus, vieni al Napoli!“. L’attaccante del City potrebbe ascoltarlo con attenzione visto che è l’ex compagno della nipote Giannina, figlia di Diego: la sua speranza è che possa ripercorrere le gesta del fratello a Napoli, nello stadio ora a lui intitolato.

Calciomercato Napoli, colpo Aguero

Hugo ci crede e ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ ha aggiunto: “Stasera chiamo Giannina e le chiedo come vanno le cose, così poi magari parlerà ad Aguero per dirgli di venire a Napoli dove c’è il sole e il mare”. I tifosi partenopei potrebbero ammirare un favoloso reparto offensivo: “Immaginate questo tridente: Aguero, Insigne, Mertens“, ha detto Maradona, chiudendo: “Sarebbe straordinario vederlo allo stadio Maradona, nello stadio del padre della sua ex compagna”.

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo il mare e l’ambizione di Aguero, desideroso ancora di competere ai massimi livelli. L’obiettivo del Napoli è chiudere in crescendo la stagione e guadagnarsi la partecipazione alla prossima Champions League. Un traguardo minimo per poi sognare in grande. Anche sul mercato.