Calciomercato Juventus, il ‘Kun’ Aguero schizza in cima alla lista dei bianconeri: la strategia, ecco perché l’argentino conviene

E’ risaputo che la Juventus cerchi rinforzi, sul mercato, specialmente in attacco e a costi possibilmente convenienti. Ecco perché l’operazione Aguero è già nella testa dei dirigenti bianconeri da un po’ di tempo. I contatti con l’entourage del ‘Kun’, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, sono già iniziati da un paio di mesi. Si era abbondantemente capito infatti che l’attaccante argentino non avrebbe rinnovato con il Manchester City, l’annuncio dell’addio a fine stagione ha soltanto aperto ‘ufficialmente’ la corsa.

Calciomercato Juventus, sprint per Aguero: e il sacrificio di Dybala pesa meno

Ci pensano anche il Barcellona e il Psg, ma la Juventus sembra in questo momento in vantaggio, seppure di poco. L’attrattiva da parte del club catalano starebbe nella presenza di Messi, compagno di nazionale e grande amico del ‘Kun’, ma la permanenza della ‘Pulce’ in blaugrana, nonostante l’avvento di Laporta alla presidenza, è ancora tutta da scrivere. Mentre in Francia si riflette ancora sui possibili rinnovi di Mbappe e Neymar. Vantaggi che la Juventus intende sfruttare e dunque si ragiona già sulle cifre del possibile approdo di Aguero a Torino.

Sempre la ‘Gazzetta dello Sport’ scrive che l’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di un contratto triennale ad almeno 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante, ma che potrebbe a suo modo essere anche vantaggiosa. Il tutto è dovuto al famoso Decreto Crescita, che garantisce sgravi fiscali per i calciatori arrivati dall’estero. Al lordo, il costo di Aguero sarebbe di 15 milioni. Una cifra che lo renderebbe addirittura più conveniente di un rinnovo di Dybala, per il quale, se arrivasse il prolungamento a 10 milioni a stagione (cifra massima cui si è spinta la Juve), l’impatto sul lordo sarebbe di circa 20 milioni di euro. Ecco perché la Juventus inizia a pensare seriamente alla ‘staffetta’ tra i due argentini e si prepara a dire addio senza troppi rimpianti alla ‘Joya’.