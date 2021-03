Arrivano le dichiarazioni riguardo al possibile approdo del top player, in bianconero, nel prossimo calciomercato estivo: chiusura totale

In attesa di scendere in campo per il derby della Mole contro il Torino, in casa Juventus tiene già banco il prossimo calciomercato estivo. Diversi i nomi ventilati in orbita bianconera, con uno in particolare che potrebbe ben presto allontanarsi: si tratta di Sergio Aguero.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi scambio in Premier | Doppio addio in estate!

LEGGI ANCHE >>>Juventus, allarme Covid | Un titolare positivo in Nazionale

Calciomercato Juventus, colpo Aguero: chiusura totale

Come riportato su Twitter da ‘Tutti Convocati’, il giornalista vicino alle vicende di casa Juventus Gianni Balzarini ha detto la sua sul possibile approdo di Sergio Aguero in maglia bianconera. “Aguero alla Juve? Follia, smentita secca anche della Juve. Compirà 33 anni a giugno, è stata un’annata falcidiata dagli infortuni, non ci sono nemmeno le garanzie fisiche”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una bocciatura totale per il ‘Kun’ che ha da pochi giorni annunciato l’addio al Manchester City, a zero, nel prossimo calciomercato estivo. Balzarini conclude: “Ci sono tutte le caratteristiche perchè non possa essere il nuovo acquisto della Juve”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il piano per Aguero | Chi fa posto al ‘Kun’

LEGGI ANCHE >>>Juventus-Napoli, tegola infortunio | Rischia di saltare il match

Situazione quindi in divenire: le vie del calciomercato sono infinite ma l’ultimo travagliato anno dell’argentino alla corte di Guardiola potrebbe spingere la Juventus a guardare altrove per rinforzare l’attacco.