L’addio ufficiale di Aguero al Manchester City potrebbe innescare un effetto domino tale da coinvolgere anche la Juventus. Si muove Guardiola

Si avvia alla conclusione la stupenda storia d’amore tra Sergio Aguero e il Manchester City. Il club britannico ha annunciato ufficialmente nei giorni scorsi che alla fine dell’attuale annata le strade dell’attaccante argentino e del club allenato da Pep Guardiola si separeranno una volta per tutte. 10 lunghi anni per il ‘Kun’ che attende quindi di conoscere la prossima tappa di una carriera gloriosa e vincente. Diversi i top club già accostati all’ex Atletico Madrid tra un ritorno in Spagna e una suggestiva avventura italiana. Aguero è stato già avvicinato a società come Inter, Juventus e soprattutto Barcellona dove gioca l’amico Leo Messi. Un addio quello del ‘Kun’ che spingerà inevitabilmente i ‘Citizens’ ad andare all’assalto di un nuovo centravanti tecnico e di manovra, capace di adattarsi al gioco moderno ed altamente qualitativo del City. In questo senso le strade del Manchester e della Juventus potrebbero indirettamente incrociarsi. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Aguero e l’effetto domino: Morata nel mirino di Guardiola

Guardiola andrà presto a caccia dell’erede giusto di Aguero, e gli occhi del pluridecorato allenatore spagnolo potrebbero posarsi su Alvaro Morata. Il centravanti iberico ha vissuto una stagione di alti e bassi alla Juventus, con 16 reti totali ma appena 7 in campionato, competizione nella quale ci si aspettava molto di più.

La stessa società di Agnelli, alla luce della pericolosa involuzione del bomber spagnolo, sta attentamente valutando il suo futuro, vagliando anche l’ipotesi di non adoperare l’alto riscatto presente nell’accordo con l’Atletico. In questo contesto potrebbe inserirsi proprio Guardiola, suo connazionale ed estimatore già ai tempi della prima avventura bianconera di Morata, che per qualità tecniche e fisiche rappresenta il prototipo di centravanti ideale per il gioco dell’allenatore ex Bayern e Barcellona. Dal canto suo la stessa Juventus sonda il mercato delle punte con Aguero che potrebbe innescare un vero e proprio valzer.