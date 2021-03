Calciomercato Inter e Roma, Jordan nel mirino | Concorrenza alla Juventus

L’Inter e la Roma sono pronte a tentare l’assalto al centrocampista sul calciomercato. Si tratterebbe per un problema in più per la Juventus che segue il calciatore

Un centrocampista potrebbe interessare diverse big sul calciomercato nelle prossime settimane. In particolare, la Juventus potrebbe totalmente ristrutturare la sua rosa a partire proprio dalla zona nevralgica del campo. I bianconeri, infatti, hanno avuto diversi crolli in questa stagione, anche dovuti a errori da parte dei singoli. Impossibile non menzionare il grave errore di Rodrigo Bentancur contro il Porto che ha inciso inevitabilmente sugli scenari di qualificazione, ma anche quello di Arthur contro il Benevento che ha poi portato a una sconfitta pesante per gli scenari.

La Juventus, dunque, potrebbe intervenire in maniera specifica per ristrutturare la rosa proprio in quella zona di campo. Un nome valutato dai bianconeri con particolare attenzione è quello di Joan Jordan, centrocampista del Siviglia che si sta mettendo in grande evidenza in questa stagione. Il calciatore spagnolo classe 1994 è in scadenza a giugno del 2023 e farà parlare non poco nelle prossime settimane: di seguito tutte le ultime novità e le possibili intromissioni per la Juventus durante il mercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessioni e triplo colpo in Serie A | 92 milioni!

Calciomercato, l’Inter e la Roma piombano su Jordan: concorrenza alla Juventus

Il profilo di Jordan sembra attrarre non poco alcune delle maggiori big italiane, a prescindere dalla Juventus. Il centrocampista, infatti, piace non poco anche all’Inter e alla Roma. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, i nerazzurri potranno andare all’attacco del centrocampista, soprattutto in caso di partenza di Arturo Vidal che fino ad ora ha deluso con la maglia bianconera.

Non solo Inter, dato che anche la Roma che sembra pronta ad andare all’assalto del calciatore spagnolo. I giallorossi sembrano all’alba di una piccola rivoluzione estiva: occhio, dunque, anche alla compagine giallorossa per l’assalto a Jordan. Gli scenari per il futuro sono tutti da scrivere, ma di sicuro non sarà facile arrivare al ragazzo. Il Siviglia, infatti, sarebbe pronto ad ascoltare offerte a partire da 35 milioni di euro, come riportano dalla Spagna.