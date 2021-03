Le ultime di calciomercato vedono un’Inter protagonista per rinforzare l’attacco. Potrebbe toccare all’ex Juventur rimpiazzare Lautaro Martinez

Lautaro Martinez è a un passo dal rinnovare il contratto. Di fatto mancano solo le firme sul nuovo accordo che avrà come scadenza giugno 2024, con stipendio da 4,5 milioni di euro netti a salire più bonus. La novità sarà rappresentata dalla clausola, o meglio dalla mancanza di essa. Nell’attuale, ricordiamo, è di 111 milioni di euro ma valevole solo per club esteri nonché dal 1° al 7 luglio di ogni anno. La sua eliminazione è una vittoria di Marotta, da sempre contrario. Il prolungamento non spegne però le voci riguardanti una possibile partenza dell’argentino nel prossimo calciomercato estivo.

L’ottima stagione condita fin qui da 16 gol e 9 assist non hanno certo allontanato le ‘ammiratrici’, su tutte Barcellona e Manchester City, quest’ultima chiamata a sostituire un certo Aguero. La delicata situazione societaria che affligge l’Inter ormai da mesi può essere sfruttata dai top club europei. In poche parole, di fronte a una grande offerta i nerazzurri potrebbero dire sì alla cessione del loro numero dieci.

Calciomercato Inter, Kean per il post Lautaro: ‘smacco’ alla Juventus

Ma chi al posto di Lautaro? Difficile fare un nome ben preciso, ma sicuramente non è da scartare Moise Kean. Il classe 2000 si è rilanciato alla grande al PSG, 17 i gol realizzati, tuttavia i parigini non sembrano disposti a fare follie per acquistarlo a titolo definitivo il suo cartellino, di proprietà dell’Everton. Per il futuro del 21enne vercellese, assistito da Raiola e nel giro della Nazionale di Mancini (la scorsa settimana ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano per un affaticamento muscolare), si parla di un possibile ritorno alla Juventus, ma l’Inter potrebbe avere la meglio per due motivi non banali: il ragazzo nutrirebbe ancora del risentimento verso i bianconeri, che due estati fa non credettero in lui cedendolo (anche per ragioni di bilancio) in Inghilterra; alla corte di Conte,notoriamente uno che migliora gli attaccanti, avrebbe la possibilità di compiere un importante salto di qualità, come è accaduto a Lukaku e allo stesso Lautaro, oltre che trovare sicuramente maggiore spazio.

Marotta e soci potrebbero provare a strapparlo al club allenato da Ancelotti con la formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro – cash o cartellino di Vecino, molto stimato dall’allenatore emiliano – con diritto di riscatto (diciamo pure un obbligo, visto il costo del prestito) fissato a 12-15 milioni. Un totale insomma di 25 milioni per Kean, che da bambino pare fosse un tifoso sgetatato proprio dell’Inter. Il suo idolo era Obafemi Martins…

