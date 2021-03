Il futuro di Rino Gattuso potrebbe prendere diverse strade: diverse squadre di club sulle sue tracce, ma c’è una suggestione…

Il percorso di Gennaro Gattuso sulla panchina del Napoli, quasi sicuramente, si interromperà al termina di questa stagione. Il rapporto tra lui e il patron azzurro Aurelio De Laurentiis sembra difficilmente recuperabile, nonostante l’ottimo lavoro svolto dal tecnico calabrese.

Sono diverse le strade future per Gattuso, una di queste porta alla corte di Berlusconi, al Monza che, qualora approdasse in Serie A, potrebbe scegliere di puntare su di lui. Un’idea non così remota, come ha anche sottolineato il direttore sportivo ex Milan, Ariedo Braida che, per tanti anni ha lavorato con Berlusconi.

Calciomercato, Gattuso aspetta la Nazionale | Anno sabbatico

Un’ altra pista che potrebbe riservare il futuro di Gattuso è la panchina della Nazionale. Il tecnico ex Milan potrebbe decidere di prendersi un anno sabbatico e sperare in una chiamata della Nazionale che per lui ha rappresentato tanto dal giocatore e che spera di rivivere da allenatore. La posizione dell’attuale CT Roberto Mancini attualmente è ben salda, alla luce dello straordinario gruppo che ha creato e dei risultati che sta ottenendo.

Dopo l’Europeo, qualora Mancini decidesse di rimettersi in gioco in un club e non rinnovare il suo contratto con l’Italia, Gattuso sarebbe pronto a prendere il suo posto per cercare di proseguire il suo lavoro ma con le sue personali idee. Attualmente quella di Gattuso in Nazionale è solamente una suggestione che, però, affascina il tecnico calabrese e che potrebbe convincerlo ad aspettare la chiamata.