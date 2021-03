Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere diverse partenze a fine stagione: non solo Buffon, l’agente di un big bianconero lancia l’allarme sul possibile rinnovo

In attesa di scendere in campo per il derby contro il Torino, in casa Juventus a tenere banco è, con largo anticipo sulla sessione estiva, il calciomercato. Da valutare i possibili addii a giugno. Oltre a Buffon, in dubbio la permanenza di Giorgio Chiellini in bianconero: arrivano le parole dell’agente del difensore, Davide Lippi.

Calciomercato Juventus, rinnovo Chiellini: l’annuncio dell’agente

L’agente di Giorgio Chiellini, Davide Lippi, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ del futuro in bianconero del centrale toscano. “Con Giorgio si scherzava sul fatto che lo danno sempre per partente a fine stagione, ad oggi non ci sono sentori ma solo grande concentrazione”. Il procuratore del leader juventino ha proseguito: “Il rinnovo è una possibilità che il presidente ha sempre valutato per un giocatore importante per la storia della Juventus. Nessuno del club, però, si è fatto vivo al momento”.

Chiellini rimane dunque in scadenza il prossimo giugno e, dopo essere rimasto fuori per infortunio per buona parte della stagione, è tornato per il finale di campionato. Lippi ha poi concluso: “Fuori dalla Juventus come Buffon? Se ci si aspetta che Chiellini possa essere determinante per 50 match all’anno, si pensa male. Penso che prima di rinunciare ad un atleta come Giorgio, nello spogliatoio e anche in campo, ci penserei molto bene”.