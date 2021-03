C’è apprensione in casa Milan per Zlatan Ibrahimovic: l’attaccante si è fermato anzitempo durante l’allenamento, si teme uno stop

Il Milan vuole ottenere un posto nella prossima Champions League ma non arrivano buone notizie durante questa sosta per le Nazionali. Zlatan Ibrahimovic, impegnato con la Svezia, ha effettuato una seduta di soli quindici minuti quest’oggi prima di abbandonare il campo accompagnato dal fisioterapista. Il Milan spera che non sia nulla di grave per riaverlo al rientro dalla sosta.

Här kliver Zlatan Ibrahimovic av träningen med landslaget. pic.twitter.com/LKLwxBKetq — SportExpressen (@SportExpressen) March 30, 2021

Si hanno ancora poche informazioni e nelle prossime ore si avranno sicuramente nuovi aggiornamenti sulle condizioni del leader rossonero.