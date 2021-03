Tegola infortunio a pochi giorni dal tanto atteso big match Juventus-Napoli. Il calciatore rischia di saltare la sfida

Si avvicina la data di Juventus-Napoli, match tanto atteso e sotto la luce dei riflettori per gli eventi che hanno portato al suo rinvio dopo l’iniziale 3-0 a tavolino per i bianconeri. Le due squadre, rivali storiche, si affronteranno in campo il prossimo 7 aprile all’Allianz Stadium di Torino, per una gara che potrebbe essere significativa per gli equilibri delle zone di alta classifica. I bianconeri sognano di riaprire la corsa scudetto, i partenopei di agganciare il quarto posto e di restarci fino al termine della stagione per approdare in Champions League. Intanto però dall’infermeria degli azzurri non arrivano buone notizie.

Juventus-Napoli, Ospina rischia: la situazione

David Ospina, portiere colombiano della formazione guidata da Gennaro Gattuso, si è infortunato e rischia di non prendere parte alla super sfida dello Stadium. Questo il comunicato del Napoli: “David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana”. Il calciatore dovrà dunque restare fermo almeno una settimana, ma il match con la Juve è tra soli 8 giorni.

Per l’estremo difensore servirebbe un recupero lampo, altrimenti la formazione ospite dovrà affidarsi ad Alex Meret, che una seconda scelta proprio non è ma che è comunque messo in secondo piano da mister Gattuso.