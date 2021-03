Un calciomercato estivo, quello dell’Inter, che baserà i colpi in entrata attraverso le cessioni: ecco quindi un triplo colpo da sogno, in Serie A, per Antonio Conte

Sarà un calciomercato all’insegna dell’autofinanziamento, quello che si appresta a vivere l’Inter di Antonio Conte. Un’estate nella quale le cessioni finanzieranno i colpi per rinforzare la rosa nerazzurra: ecco i nomi di chi potrebbe partire, con un triplo colpo da ben 92 milioni direttamente in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto dell’Arsenal | Doppia contropartita

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, big in attacco per Conte | Bomba dall’Inghilterra!

Calciomercato Inter, 92 milioni in Serie A: triplo colpo per Conte

La dirigenza nerazzurra ha tutta l’intenzione di rinforzare considerevolmente la rosa di Conte. Si partirà però, stando a quanto riportato da ‘Interlive’, dalle cessioni. I nomi che potrebbero quindi regalare un tesoretto a Marotta sono tre: Brozovic, Eriksen e Perisic. Il primo, in scadenza nel 2022, è valutato non meno di 30-35 milioni. Potrebbe fruttare invece ben 35-40 milioni Eriksen, mentre per Perisic l’addio frutterebbe intorno ai 10-12 milioni alla società milanese. Almeno due partiranno per far posto ad un nuovo trio composto da un esterno basso, un centrocampista ed un attaccato.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il ‘3×2′ vedrebbe gli occhi dell’Inter soprattutto in casa Atalanta: in difesa piace tanto Gosens che per 27 milioni potrebbe essere ceduto, anche in prestito con diritto di riscatto (un obbligo ‘mascherato’ per motivi di bilancio). Sempre in casa Atalanta tra gli osservati speciali vi è Luis Muriel, sorprendente alla corte di Gasperini e per il quale potrebbero bastare 35 milioni: il colombiano andrebbe quindi a completare il reparto avanzato di Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Sensi ai saluti | Scambio ‘grazie’ a De Zerbi

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, fissato il prezzo | Marotta prepara il doppio colpo

Infine la mediana, con il nome di Rodrigo de Paul che resta caldissimo per la squadra nerazzurra. L’intesa tra Marotta e l’Udinese sarebbe già stata raggiunta: per 30 milioni, de Paul si vestirebbe di nerazzurro.