Il Milan, al termine di questa stagione, potrebbe perdere Gianluigi Donnarumma, stella della squadra rossonera in scadenza di contratto alla fine dell’annata. Al posto del classe 1999, spunta una nuova idea dalla Serie A: si tratta di Bartlomiej Dragowski, estremo difensore polacco della Fiorentina di Iachini. Le ultime sul calciomercato del Milan



Il Milan di Stefano Pioli si prepara a riprendere il suo ruolino di marcia sabato all’ora di pranzo contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. I rossoneri, guidati da Zlatan Ibrahimovic, cercano di consolidare la qualificazione alla prossima Champions League e mettere pressione all’Inter di Antonio Conte che, nella settimana che sta arrivando, sarà impegnata anche durante la settimana contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Al termine della stagione, oltre ai problemi sul rettangolo verde, il Milan dovrà affrontare anche quelli legati alla finestra di calciomercato estiva che potrebbe vedere la partenza da Milanello di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore rossonero in scadenza di contratto con il Diavolo, col quale non ha ancora rinnovato i termini.

Calciomercato Milan, l’erede di Donnarumma arriva dalla Serie A | Le ultime

In caso di addio di Gianluigi Donnarumma, nel mirino di molti top club dal PSG di Mauricio Pochettino alla Juventus di Andrea Pirlo, il Milan potrebbe virare su un estremo difensore che arriva dalla Serie A, una new entry rispetto ai profili vagliati nelle ultime settimane. Stiamo parlando del nome di Bartlomiej Dragowski, estremo difensore della Fiorentina di Beppe Iachini.

Il classe 1997 si è affermato come uno dei migliori nel suo ruolo in questa stagione ed ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Il Milan, per provare ad ottenerne il cartellino dal club di Rocco Commisso, potrebbe mettere sul piatto Samu Castillejo, esterno destro spagnolo in partenza dlla società rossonera. Lo spagnolo è da tempo nel mirino della Viola e viene valutato dal Milan una cifra simile a quella di Dragowski.