In un pezzo pubblicato da ‘El Pais’, quotidiano spagnolo, si leggono i motivi che hanno portato alla caccia di Sarri dalla panchina della Juventus

Le stesse considerazioni che nelle ultime settimane si leggono sulla Juventus in Italia vengono fatte anche altrove. La squadra di Andrea Agnelli, allenata da Pirlo, sta vivendo un momento di totale smarrimento: alla brutta figura in Champions League con il Porto che ne ha decretato l’uscita di scena agli ottavi di finale, si deve infatti aggiungere l’ultima sconfitta interna contro il Benevento di Filippo Inzaghi, non proprio un top club. Di parlare, scrivere sull’argomento ancora non si è smesso, e una rivoluzione, anche durante la prossima finestra di calciomercato, è ciò che da più parti ci si auspica.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, doppio addio da 50 milioni | Nel mirino il big di Serie A

Ma ci sono anche degli aneddoti, che arrivano direttamente dalla Spagna, grazie ai quali si capiscono alcune scelte fatte nel corso degli anni, specialmente gli ultimi due. Una riguarda il mister Maurizio Sarri, e ha fatto un po’ storcere il naso a chi l’ha letto.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, il big può lasciare | “Lascio la porta aperta”

Calciomercato Juventus, El Pais: “Sarri fatto fuori perché fumava e imprecava”

L’avventura di Maurizio Sarri alla Juventus non è né iniziata, né finita con il piede giusto. Nel clamore mediatico della notizia, a essere scontenti, prima erano sia i tifosi juventini, sia quelli del Napoli, entrambi per lo stesso motivo. Poi la musica è cambiata, e nonostante un campionato vinto, l’allenatore toscano non è mai riuscito a conquistare del tutto il cuore dei bianconeri. E quindi nuovo giro, nuova corsa, sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ c’è finito un esordiente di lusso Andrea Pirlo.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, assalto dell’Arsenal | Doppia contropartita

Il motivo per il quale, però, l’ex Chelsea ed Empoli è stato fatto fuori non è per il malcontento che serpeggiava tra i supporter, ma perché di fatto la sua figura poco si sposava con l’aplomb di casa Juventus. A rivelarlo è ‘El Pais’, quotidiano spagnolo, che, in un lungo pezzo dedicato al club di Agnelli, ha scritto che Maurizio Sarri era disprezzato “perché indossava una tuta in panchina, fumava e imprecava alle conferenze stampa (anche se a questo punto aveva 10 punti in più)”. E in fondo, ciò che bisogna capire, è se sia stato un bene privarsi di lui.